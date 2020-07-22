Суд в США не выпустил на свободу школьницу, осуждённую за несделанное домашнее задание

Окружной суд Окленда (штат Мичиган) отказал в освобождении 15-летней школьнице, которая была направлена в места лишения свободы для несовершеннолетних за то, что не сделала домашнее задание. Об этом сообщает The New York Times.

Стоит отметить, что слушания по данному делу прошли после того, как адвокат девочки подал ходатайство о её досрочном освобождении.

Однако судья решила, что школьница должна остаться в учреждении для несовершеннолетних, отметив, что это пойдёт ей на пользу.

— Я думаю, ты именно там, где и должна быть, — заявила судья.

Кроме того, она добавила, что стражи порядка три раза приезжали на вызов из-за ссор между школьницей и её матерью.

— Она не была задержана из-за того, что не сдала домашнюю работу. Она была задержана, поскольку представляет угрозу для своей матери, — приводит издание слова судьи Мэри Эллен Бреннан.

Уточняется, что девочка имеет синдром дефицита внимания и ей тяжело давались онлайн-занятия, на которые перешли американские школы из-за пандемии.