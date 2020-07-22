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В "Союзмультфильме" сообщили, что работают над новым сериалом про медвежонка Умку

Отмечается, что проектом уже заинтересовались зарубежные партнёры.

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Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев сообщил, что в данный момент идёт работа над новым сериалом про приключения медвежонка Умки.

По его словам, уже удалось создать типажи персонажей и характер отношений между ними. Кроме того, данным проектом, по утверждению Машковцева, заинтересовались партнёры в других странах.

В настоящее время в рамках работы над проектом созданы система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений и ведётся сценарная разработка проекта. Участием в создании мультсериала уже заинтересовались как российские, так и зарубежные партнёры, — рассказал руководитель "Союзмультфильма", передаёт РИА "Новости".

Ранее председатель правления киностудии Юлиана Слащёва сообщала, что планируется выпустить 26 серий данного мультсериала.

Мультфильм "Умка" появился на экранах в 1969 году, его режиссёрами стали Владимир Попов и Владимир Пекарь. Автором сценария выступил писатель Юрий Яковлев, который отразил в нём всю любовь и нежность к своей маме, которая погибла в Великую Отечественную войну в блокадном Ленинграде.

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