В "Союзмультфильме" сообщили, что работают над новым сериалом про медвежонка Умку

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев сообщил, что в данный момент идёт работа над новым сериалом про приключения медвежонка Умки.

По его словам, уже удалось создать типажи персонажей и характер отношений между ними. Кроме того, данным проектом, по утверждению Машковцева, заинтересовались партнёры в других странах.

— В настоящее время в рамках работы над проектом созданы система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений и ведётся сценарная разработка проекта. Участием в создании мультсериала уже заинтересовались как российские, так и зарубежные партнёры, — рассказал руководитель "Союзмультфильма", передаёт РИА "Новости".

Ранее председатель правления киностудии Юлиана Слащёва сообщала, что планируется выпустить 26 серий данного мультсериала.