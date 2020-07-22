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Счастливчик из Ирландии выиграл в лотерею почти 50 миллионов евро

Это шестой по величине джекпот, когда-либо выигранный в этой стране.

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Житель Ирландии выиграл в национальную лотерею EuroMillions более 49 миллионов евро. Об этом сообщили представители лотереи в "Твиттере".

Удачливый игрок EuroMillions выиграл сегодня невероятный джекпот в 49 564 586 евро. Это шестой по величине джекпот, когда-либо выигранный в Ирландии, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что первая лотерея EuroMillions была проведена 13 февраля 2004 года в трёх странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре этого же года к ним присоединилось ещё шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия.

Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Уточняется, что один лотерейный билет стоит 2,5 евро. Всего в розыгрышах участвует около 200 миллионов человек.

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