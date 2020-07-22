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Авиакомпании могут остаться без Boeing 737 MAX до февраля 2021 года

Властям США предстоит провести ещё ряд различных проверок, прежде чем лайнеры вернутся к перевозчикам.

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Фото © Zuma / TASS

Мировые авиакомпании могут остаться без самолётов Boeing 737 MAX до февраля 2021 года. Об этом со ссылкой на источники в Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что авиационные власти в ближайшее время рассмотрят комментарии заинтересованных сторон относительно сертификации программного обеспечения лайнера, что отодвигает начало полётов до осени текущего года.

После этого планируются проверки того, как авиакомпании выполняют техническое обслуживание самолётов и проводится ли обучение пилотов. Продолжаться это будет до декабря. При этом на скоротечность процесса могут негативно повлиять зимние праздники, которые отложат начало полётов до февраля или на более поздний срок.

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