Авиакомпании могут остаться без Boeing 737 MAX до февраля 2021 года

Мировые авиакомпании могут остаться без самолётов Boeing 737 MAX до февраля 2021 года. Об этом со ссылкой на источники в Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что авиационные власти в ближайшее время рассмотрят комментарии заинтересованных сторон относительно сертификации программного обеспечения лайнера, что отодвигает начало полётов до осени текущего года.

После этого планируются проверки того, как авиакомпании выполняют техническое обслуживание самолётов и проводится ли обучение пилотов. Продолжаться это будет до декабря. При этом на скоротечность процесса могут негативно повлиять зимние праздники, которые отложат начало полётов до февраля или на более поздний срок.