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Врач рассказал, когда начнётся массовое производство вакцины от CoViD-19

По его мнению, для создания лекарства может пригодиться абсолютно новая инфраструктура.

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Фото © Pixabay

Массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться не ранее чем через полгода. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим минимум год. Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае в самых быстрых реалиях потребуется не менее шести месяцев, — отметил Волчков.

По его мнению, для создания лекарства может пригодиться абсолютно новая инфраструктура, ведь самое сложное в этом вопросе — организовать и запустить промышленное производство вакцины.

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