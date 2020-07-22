Врач рассказал, когда начнётся массовое производство вакцины от CoViD-19

Массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться не ранее чем через полгода. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим минимум год. Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае в самых быстрых реалиях потребуется не менее шести месяцев, — отметил Волчков.