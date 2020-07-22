Организаторы церемонии вручения Нобелевской премии отменили банкет из-за коронавируса

Однако, как они утверждают, торжественная часть, на которой будут раздавать награды, всё равно состоится 10 декабря.

В этом году было принято решение отменить банкет в честь вручения Нобелевской премии, который традиционно проходит в Стокгольме. Об этом в интервью изданию Dagens Nyheter сообщил глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.

По его словам, данная ситуация связана с пандемией коронавирусной инфекции. Он заметил, что проведение массового торжества небезопасно для людей.

— Существуют две проблемы: нельзя собирать вместе так много людей и нет уверенности, что можно будет приехать в Швецию, — подчеркнул Хейкенстен.