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Организаторы церемонии вручения Нобелевской премии отменили банкет из-за коронавируса

Однако, как они утверждают, торжественная часть, на которой будут раздаваться награды, всё равно состоится 10 декабря.

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Фото © Pixabay

В этом году было принято решение отменить банкет в честь вручения Нобелевской премии, который традиционно проходит в Стокгольме. Об этом в интервью изданию Dagens Nyheter сообщил глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.

По его словам, данная ситуация связана с пандемией коронавирусной инфекции. Он заметил, что проведение массового торжества небезопасно для людей.

Существуют две проблемы: нельзя собирать вместе так много людей и нет уверенности, что можно будет приехать в Швецию, — подчеркнул Хейкенстен.

Кроме того, глава Фонда Нобеля подтвердил, что церемония вручения наград, которая планируется на 10 декабря этого года, состоится по графику. Однако Хейкенстен не уточнил, в каком формате будет проходить мероприятие.

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