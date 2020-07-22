Организаторы церемонии вручения Нобелевской премии отменили банкет из-за коронавируса

В этом году было принято решение отменить банкет в честь вручения Нобелевской премии, который традиционно проходит в Стокгольме. Об этом в интервью изданию Dagens Nyheter сообщил глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.
По его словам, данная ситуация связана с пандемией коронавирусной инфекции. Он заметил, что проведение массового торжества небезопасно для людей.
— Существуют две проблемы: нельзя собирать вместе так много людей и нет уверенности, что можно будет приехать в Швецию, — подчеркнул Хейкенстен.
Кроме того, глава Фонда Нобеля подтвердил, что церемония вручения наград, которая планируется на 10 декабря этого года, состоится по графику. Однако Хейкенстен не уточнил, в каком формате будет проходить мероприятие.
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