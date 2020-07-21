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Американскому военному грозит 64 года тюрьмы из-за передачи секретных данных России

Кроме того, его могут лишить высокого звания, заставить платить штраф и лишить имущества.

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Фото © Pixabay

Главному старшине ВМС США Чарльзу Бриггсу, который подозревается в передаче секретных данных России, может грозить до 64 лет тюрьмы за инкриминируемые деяния. Об этом РИА "Новости" рассказал директор по общественным связям ВМС по Северо-Восточному региону Бет Бейкер.

Отмечается, что кроме тюремного заключения его могут разжаловать до звания рядового, заставить платить штраф и лишить имущества. Сейчас он находится под стражей в ожидании решения суда.

При этом формально он продолжает исполнять свои обязанности и получать за это зарплату.

Утверждается, что в январе 2019 года на авиабазе Оффатт в штате Небраска Бриггс получил доступ к секретным сведениям, воспользовавшись правительственным компьютером, и после этого передал секретные данные гражданину РФ. Кроме того, по данным следствия, Бриггс при заполнении анкеты для работы с секретными данными намеренно скрыл сведения о близких и продолжительных отношениях с иностранными лицами.

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