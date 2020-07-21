Американскому военному грозит 64 года тюрьмы из-за передачи секретных данных России

Главному старшине ВМС США Чарльзу Бриггсу, который подозревается в передаче секретных данных России, может грозить до 64 лет тюрьмы за инкриминируемые деяния. Об этом РИА "Новости" рассказал директор по общественным связям ВМС по Северо-Восточному региону Бет Бейкер.

Отмечается, что кроме тюремного заключения его могут разжаловать до звания рядового, заставить платить штраф и лишить имущества. Сейчас он находится под стражей в ожидании решения суда.

При этом формально он продолжает исполнять свои обязанности и получать за это зарплату.