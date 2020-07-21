Ветеран "Альфы" рассказал, почему Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Украинские спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников из захваченного автобуса в Луцке, поэтому власти Незалежной начали выполнять требования террориста. Об этом рассказал почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, передаёт РИА "Новости".

— По-видимому, спецслужбы Украины доложили Зеленскому, что они не могут решить проблему ни путём переговоров, ни силовым путём. И если они поняли, что без большого количества погибших заложников эту операцию не удастся провести, то, по всей видимости, они согласились на этот акт капитуляции и Зеленский будет выполнять требования, — сообщил Гончаров.

Он также добавил, что это проблема не силовиков, а политиков, которые не смогли её решить.