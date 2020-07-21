Ветеран "Альфы" рассказал, почему Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Украинские спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников из захваченного автобуса в Луцке, поэтому власти Незалежной начали выполнять требования террориста. Об этом рассказал почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, передаёт РИА "Новости".
— По-видимому, спецслужбы Украины доложили Зеленскому, что они не могут решить проблему ни путём переговоров, ни силовым путём. И если они поняли, что без большого количества погибших заложников эту операцию не удастся провести, то, по всей видимости, они согласились на этот акт капитуляции и Зеленский будет выполнять требования, — сообщил Гончаров.
Он также добавил, что это проблема не силовиков, а политиков, которые не смогли её решить.
Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Произошедшее в СБУ назвали терактом. Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президента страны Владимира Зеленского видеоролика, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же он был задержан. Кроме того, у нападавшего обнаружили при себе целый арсенал оружия. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в Харькове арестовали сообщника захватчика автобуса.
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