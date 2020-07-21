Зеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский в своём фейсбуке поздравил всех жителей страны с освобождением заложников из автобуса в Луцке.
— Поздравляем всех, кто целый день боролся за освобождение людей в Луцке и, по факту, за жизнь. Мы все переживали и следили за развитием событий, рабочими планами и изменением их с учётом ситуации. Человеческая жизнь — самая главная ценность, — написал Зеленский.
Глава государства также отметил, что уже сейчас родные и близкие могут обнять всех тех, кто целый день под прицелом страдал в автобусе.
— Терроризму нет места ни в одной стране, — подытожил лидер Незалежной.
Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Произошедшее в СБУ назвали терактом. Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же он был задержан.