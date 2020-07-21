Зеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский в своём фейсбуке поздравил всех жителей страны с освобождением заложников из автобуса в Луцке.

— Поздравляем всех, кто целый день боролся за освобождение людей в Луцке и, по факту, за жизнь. Мы все переживали и следили за развитием событий, рабочими планами и изменением их с учётом ситуации. Человеческая жизнь — самая главная ценность, — написал Зеленский.

Глава государства также отметил, что уже сейчас родные и близкие могут обнять всех тех, кто целый день под прицелом страдал в автобусе.

— Терроризму нет места ни в одной стране, — подытожил лидер Незалежной.