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Зеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке

Ранее правоохранители задержали мужчину, который захватил людей в автобусе днём 21 июля.

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Фото © Twitter / Арсен Аваков

Президент Украины Владимир Зеленский в своём фейсбуке поздравил всех жителей страны с освобождением заложников из автобуса в Луцке.

Поздравляем всех, кто целый день боролся за освобождение людей в Луцке и, по факту, за жизнь. Мы все переживали и следили за развитием событий, рабочими планами и изменением их с учётом ситуации. Человеческая жизнь — самая главная ценность, — написал Зеленский.

Глава государства также отметил, что уже сейчас родные и близкие могут обнять всех тех, кто целый день под прицелом страдал в автобусе.

Терроризму нет места ни в одной стране, — подытожил лидер Незалежной.

Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Произошедшее в СБУ назвали терактом. Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же он был задержан.

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