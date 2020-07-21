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Луцкий захватчик выпустил заложников из автобуса и тут же был задержан — видео

Злоумышленника задержали.

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Видео © Трансляция

На Украине захватчик автобуса в Луцке освободил заложников. Правоохранители начали штурм.

Силовики задержали террориста, повалили его на землю и заломали руки, о чём свидетельствуют кадры прямой трансляции. Во время силовой операции раздался взрыв, но пострадавших нет.

Фото © Twitter / Арсен Аваков

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Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал в "Твиттере" видео с колонной людей, которые удаляются с места происшествия, и сопроводил его лаконичной подписью: "Всё".

Напомним, захват заложников злоумышленник объяснил "усталостью от ситуации". Он не выдвигал каких-то определённых требований, кроме "слома системы", а также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский должен записать видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне". Лидер Незалежной исполнил требование мужчины. Произошедшее в СБУ назвали терактом.

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