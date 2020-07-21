Луцкий захватчик выпустил заложников из автобуса и тут же был задержан — видео

Видео © Трансляция

На Украине захватчик автобуса в Луцке освободил заложников. Правоохранители начали штурм.

Силовики задержали террориста, повалили его на землю и заломали руки, о чём свидетельствуют кадры прямой трансляции. Во время силовой операции раздался взрыв, но пострадавших нет.

Фото © Twitter / Арсен Аваков 1 / 3

Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал в "Твиттере" видео с колонной людей, которые удаляются с места происшествия, и сопроводил его лаконичной подписью: "Всё".