Захватчик автобуса в Луцке требует, чтобы Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне"

Захватчик автобуса с людьми в украинском городе Луцке требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне". Соответствующее заявление появилось на странице пользователя с ником "Максим Плохой", который, вероятнее всего, является злоумышленником.

— Если не будет следующего: главы судов (КСУ, ВС), высшей рады правосудия, генпрокурор, мин. юстиции... а также Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук — все выкладывают в соцсети на свои страницы и в YouTube видеообращение с текстом: "я — ФИО, должность — я террорист в законе". Президент Зеленский публикует видеообращение с текстом "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Правда из уст 24 [человек] спасёт жизни сотен, — написал возможный захватчик.