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Житель Петербурга намерен добраться до Сочи на самодельном катамаране

Судно оборудовано всем необходимым, а разместиться с комфортом на нём может шесть человек.

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Житель Санкт-Петербурга Пётр Михайлов планирует отправиться в путешествие до Сочи на катамаране, построенном собственными руками. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Судно мужчина построил с помощью единомышленников, и на нём есть всё необходимое, включая электричество, водоснабжение, кухню и спальные места. Жить с комфортом на катамаране может компания из шести человек, а при желании можно вместить и десятерых.

Начать путешествие Михайлов с товарищами планируют уже на следующей неделе, на весь путь уйдёт около полутора месяцев. За это время компании предстоит пройти более четырёх тысяч километров. Маршрут пролегает через Неву, Ладогу, Волго-Балтийский канал, Дон, а первая остановка ждёт моряков только в Ростове.

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