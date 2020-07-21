Житель Петербурга намерен добраться до Сочи на самодельном катамаране

Житель Санкт-Петербурга Пётр Михайлов планирует отправиться в путешествие до Сочи на катамаране, построенном собственными руками. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Судно мужчина построил с помощью единомышленников, и на нём есть всё необходимое, включая электричество, водоснабжение, кухню и спальные места. Жить с комфортом на катамаране может компания из шести человек, а при желании можно вместить и десятерых.