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"Первые результаты переговоров". Захватчик автобуса в Луцке разрешил передать заложникам воду — видео

Ранее он не хотел этого делать, даже несмотря на жаркую погоду.

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Видео © Прямая трансляция in time Ukraine LIVE

Сотрудник полиции смог передать воду пассажирам автобуса, взятым в заложники в Луцке. Об этом рассказал заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, это "первый результат переговоров".

Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль, — написал он в "Фейсбуке".

Переговоры со злоумышленником продолжаются.

В прямой трансляции с места событий видно, как правоохранитель подошёл к автобусу и что-то передаёт через окно.

Напомним, захват заложников украинец объяснил "усталостью от ситуации". Кривош не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Он угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма.

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