"Первые результаты переговоров". Захватчик автобуса в Луцке разрешил передать заложникам воду — видео

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Сотрудник полиции смог передать воду пассажирам автобуса, взятым в заложники в Луцке. Об этом рассказал заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, это "первый результат переговоров".

— Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль, — написал он в "Фейсбуке".

Переговоры со злоумышленником продолжаются.

В прямой трансляции с места событий видно, как правоохранитель подошёл к автобусу и что-то передаёт через окно.