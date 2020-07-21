"Первые результаты переговоров". Захватчик автобуса в Луцке разрешил передать заложникам воду — видео

Видео © Прямая трансляция in time Ukraine LIVE
Сотрудник полиции смог передать воду пассажирам автобуса, взятым в заложники в Луцке. Об этом рассказал заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, это "первый результат переговоров".
— Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль, — написал он в "Фейсбуке".
Переговоры со злоумышленником продолжаются.
В прямой трансляции с места событий видно, как правоохранитель подошёл к автобусу и что-то передаёт через окно.
Напомним, захват заложников украинец объяснил "усталостью от ситуации". Кривош не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Он угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма.