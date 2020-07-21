Попросили попить воды. В Москве двое детей отвлекали пожилую пару, пока из их квартиры выносили деньги — видео

Видео © LIFE

В Москве 80-летний пенсионер заявил о том, что у него из квартиры украли около полумиллиона рублей, но кража была совершена в тот момент, когда они с супругой находились дома. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как стало известно, к мужчине на улице подошли два мальчика, одному из которых было около восьми лет, а второму — около четырёх. Старший сообщил, что младший захотел в туалет, и попросил пенсионера пустить их в свою квартиру, на что получил согласие.

Войдя в дом, мужчина забыл закрыть дверь на замок, но всё время стоял в коридоре вместе со старшим мальчиком. Когда малыш вышел из туалета, его "сообщник" сказал, что теперь маленькому нужно попить. Когда супруга пенсионера пошла за водой, он заявил, что по их традиции хозяева дома должны находиться с гостями, и пошёл на кухню за женщиной, ведя за собой пожилого мужчину и малыша.

Там он сообщил, что маленький мальчик некрещёный, поэтому поить из кружки его нельзя, можно только с ложечки. Различными уговорами старший отвлекал пожилую пару от входной двери около 15 минут, после чего дети ушли.

Проводив мальчиков, пенсионер, заподозрив неладное, пошёл проверить коробку с деньгами, которую хранил в серванте, и обнаружил, что там не хватает 479 382 рублей. Кроме детей в квартиру пожилой пары в этот день никто не входил.