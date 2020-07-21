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Когда ставка не сыграла. В Белоруссии укравшего 2 млн россиянина нашли в ту же ночь в казино

С заявлением о пропаже к правоохранителям обратилась 72-летняя гражданка РФ.

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В белорусском городе Бресте сыщикам удалось по горячим следам найти мужчину, укравшего большую сумму денег у пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

С заявлением о пропаже обратилась 72-летняя гражданка России. Она рассказала, что неизвестный похитил более 20 тысяч долларов (около 1 416 180 рублей) и приблизительно шесть тысяч евро (около 487 119 рублей). Кража произошла в её комнате в хостеле, где женщина проживает последние несколько месяцев.

Злоумышленника задержали в ту же ночь. По горячим следам сотрудники уголовного розыска выследили мужчину и обнаружили его в казино. Им оказался 43-летний россиянин, который проживает в Архангельской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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