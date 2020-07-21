Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов. Но всё оказалось не так

Певица Мадонна заявила, что так и не заплатила штраф в один миллион долларов, который якобы получила за речь на концерте в Санкт-Петербурге восемь лет назад. Об этом она написала в своём твиттере.

— Правительство оштрафовало меня на один миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им, — поделилась исполнительница.

Однако выяснилось, что иск на Мадонну, который подали активисты, так и не был удовлетворён судом.

— В 2012 году Московский районный суд отказал в удовлетворении иска активистов к Мадонне, в требованиях которых был заявлен штраф в размере 333 миллионов рублей, — сообщили РИА "Новости" в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей был принят в России в 2013 году. Также в Санкт-Петербурге с 2012 года действует региональный закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. За его нарушение частным лицам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, должностным лицам — 50 тысяч рублей, а юридическим — от 250 до 500 тысяч рублей.