То стрельба, то детонации. Появилось видео нового взрыва у захваченного в украинском Луцке автобуса

44-летний гражданин Украины Максим Кривош, который удерживает заложников в автобусе в Луцке, произвёл несколько выстрелов по беспилотнику СБУ, после чего бросил на улицу неустановленный предмет, который сдетонировал. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель главы МВД страны Антон Геращенко.

Напомним, мужчина не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Он угрожает взорвать автобус в случае штурма. В беседе с Лайфом Кривош заявил, что с Москвой ему "нечего разговаривать". Он запретил передавать заложникам воду, люди находятся в раскалённом транспорте уже семь часов.