Анастасия Решетова вместе с сыном улетела за границу. На частном самолёте и без Тимати

Модель поделилась с подписчиками, что увезла малыша "к дедушке на юг" и не знает точно, когда они вернутся обратно. При этом Решетова выложила фото в "Инстаграм", отметив геолокацию — Сен-Тропе. Подписчики считают, что избранница Тимати улетела с малышом к отцу рэпера. Также пользователей Сети заинтересовал вопрос, как Анастасия решилась на поездку без возлюбленного и оставила его в Москве.