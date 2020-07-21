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Анастасия Решетова вместе с сыном улетела за границу. На частном самолёте и без Тимати

Подписчики модели удивлены, как она решилась на разлуку с рэпером.

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Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Анастасия Решетова вместе с девятимесячным сыном Ратмиром улетела на отдых на частном самолёте. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Модель поделилась с подписчиками, что увезла малыша "к дедушке на юг" и не знает точно, когда они вернутся обратно. При этом Решетова выложила фото в "Инстаграм", отметив геолокацию — Сен-Тропе. Подписчики считают, что избранница Тимати улетела с малышом к отцу рэпера. Также пользователей Сети заинтересовал вопрос, как Анастасия решилась на поездку без возлюбленного и оставила его в Москве.

Напомним, ранее девушка Тимати Анастасия Решетова примерила практически невидимый купальник, показав роскошную фигуру после родов. По словам модели, она ещё не вернулась в прежнюю форму, но бикини позволить себе уже может.

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