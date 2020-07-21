"Это не экзотика какая-то". Инфекционист оценил вероятность распространения бубонной чумы в России

Эпидемия бубонной чумы России не грозит. Заболевание не передаётся от человека к человеку и успешно лечится, пояснил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.
Заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова отметил, что чума широко распространена в мире и известна с незапамятных времён.
— Это не экзотика какая-то, но мы на неё смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день, — заявил специалист в пресс-центре "Национальной службы новостей".
Напомним, первой жертвой бубонной чумы в Монголии стал 15-летний подросток, съевший сурка.