Захватчик заложников в Луцке запретил передавать им воду. Люди сидят в раскалённом автобусе семь часов

Захвативший заложников в украинском Луцке Максим Кривош запретил передавать им воду, при этом люди сидят в нагревшемся на солнце автобусе уже семь часов. Об этом сообщает издание "Факты" со ссылкой на замминистра внутренних дел Незалежной Антона Геращенко.
— Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит на жаре на площади в Луцке, но он пока этого не позволил, — цитирует его издание.
По данным местных СМИ, воздух в Луцке сегодня прогрелся до +25.
Напомним, сегодня утром вооружённый мужчина ворвался в рейсовый автобус в центре Луцка и захватил заложников. Внутри находится от 10 до 20 человек. Захват украинец с русскими корнями объяснил "усталостью от ситуации". Кривош не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Он угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма.
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