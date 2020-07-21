Захватчик заложников в Луцке запретил передавать им воду. Люди сидят в раскалённом автобусе семь часов

Захвативший заложников в украинском Луцке Максим Кривош запретил передавать им воду, при этом люди сидят в нагревшемся на солнце автобусе уже семь часов. Об этом сообщает издание "Факты" со ссылкой на замминистра внутренних дел Незалежной Антона Геращенко.

— Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит на жаре на площади в Луцке, но он пока этого не позволил, — цитирует его издание.

По данным местных СМИ, воздух в Луцке сегодня прогрелся до +25.