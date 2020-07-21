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Захватчик заложников в Луцке запретил передавать им воду. Люди сидят в раскалённом автобусе семь часов

При этом полиция сообщает, что с людьми всё в порядке, о пострадавших информации нет.

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Захвативший заложников в украинском Луцке Максим Кривош запретил передавать им воду, при этом люди сидят в нагревшемся на солнце автобусе уже семь часов. Об этом сообщает издание "Факты" со ссылкой на замминистра внутренних дел Незалежной Антона Геращенко.

Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит на жаре на площади в Луцке, но он пока этого не позволил, — цитирует его издание.

По данным местных СМИ, воздух в Луцке сегодня прогрелся до +25.

Напомним, сегодня утром вооружённый мужчина ворвался в рейсовый автобус в центре Луцка и захватил заложников. Внутри находится от 10 до 20 человек. Захват украинец с русскими корнями объяснил "усталостью от ситуации". Кривош не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Он угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма.

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