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Дзюба ответил фанату, который обвинил "Зенит" в подкупе судей

Болельщик написал большое обращение к футболисту в "Инстаграме" и получил ответ.

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Фото © Instagram / artem.dzyuba

Тём, знаешь, я тебя уважаю от всей души за годы в "Спартаке", за чемпионат мира в России и много ещё за что! Вот скажи, что это за фигня была в дерби? Разве вам интересно играть в такой футбол? спросил фанат футболиста. — Ну очевидно, что судью подкупили! Пенальти не поставили в ваши ворота. Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция перешла в спорт! Я уважал тебя как спортсмена, но теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!

Дзюба ответил фанату: "Не согласен".

Ранее "Спартак" высказался против судейства в матче Кубка России, где "Зенит" победил со счётом 2:1.

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