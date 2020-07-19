Дзюба ответил фанату, который обвинил "Зенит" в подкупе судей

— Тём, знаешь, я тебя уважаю от всей души за годы в "Спартаке", за чемпионат мира в России и много ещё за что! Вот скажи, что это за фигня была в дерби? Разве вам интересно играть в такой футбол? — спросил фанат футболиста. — Ну очевидно, что судью подкупили! Пенальти не поставили в ваши ворота. Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция перешла в спорт! Я уважал тебя как спортсмена, но теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!