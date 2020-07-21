Роберта Левандовски нагло кинули? "Золотой мяч" должен был достаться ему, но премию отменили из-за коронавируса
Известное издание France Football заявило, что в этом году не будет проводить ежегодную премию вручения "Золотого мяча", а также призы не достанутся другим номинантам (лучшая футболистка, лучший молодой игрок и другие).
Отмена премии "Золотого мяча" происходит впервые со дня ее основания в 1956 году. Причиной тому стала пандемия коронавируса. Организаторы считают, что будет несправедливо выбрать победителя, учитывая, что некоторые лиги так и не возобновились после паузы.
Самую престижную футбольную премию каждый год с нетерпением ждут все фанаты и гадают, кто победит: Криштиану Роналду или Лионель Месси? Правда, в 2018-м впервые за много лет их сенсационно подвинул игрок сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич. И самое интересное, что в этом году Лео и Криш не явные лидеры!
Да, Месси стал лучшим бомбардиром по итогу сезона в Ла Лиге. И, между прочим, уже в рекордный седьмой раз. У аргентинца 25 голов в 33 матчах. Но для форварда это мало! В прошлом сезоне он забил 36 за "Барсу", а в сезоне 2011/12 и вовсе забивал 50. В Лиге чемпионов в этом году он отличился всего дважды. Кажется, стоит признать, что Лео сдаёт...
🍿 Enjoy every #Messi goal in LaLiga 2019/20https://t.co/GhBwoOU6P8#OnlyForCulerspic.twitter.com/mrSxgLV9C0— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020
У его вечного конкурента Роналду картина чуть получше. В чемпионате Италии он забил 30 голов в 30 матчах, при том что в серии А ещё четыре тура впереди. Точно такое же количество мячей (30) у Чиро Иммобиле из "Лацио". В Лиге чемпионов у Роналду, как и у Месси, всего два гола. Особо хвастаться нечем.
⚪️⚫️ 1st @juventusfcen player since 1952 to score 30 goals in a @SerieA_EN season— FIFA.com (@FIFAcom) July 20, 2020
⚡️ Fastest player to reach 50 Serie A goals since his 1985 birth (61 games)
🌍 1st man ever to net 50 goals in the English, Italian & Spanish top flights
🌧️ Records keep falling for @Cristiano pic.twitter.com/0YVNj82zOp
И на фоне двух безусловных звёзд мирового футбола ярче всего выглядит нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. Поляк, который в августе отпразднует своё 32-летие, проводит фантастический год. В Бундеслиге он наколотил 34 гола в 31 матче. Также Левандовски является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 11 мячами.
И отмена самой престижной футбольной премии впервые за многие годы лишает настоящей конкуренции не только Лео и Криша, но и других футболистов. Откровенно говоря, Левандовски просто кинули! Ведь это его сезон и его награда!
I believe that the most beautiful moments are yet to come⚽😄🤜🤛 Thank you for your support🙏 pic.twitter.com/E8rrvS2UHY— Robert Lewandowski (@lewy_official) June 27, 2020
Кто ещё мог бы побороться за "Золотой мяч"?
Не только Левандовски быть среди номинантов на "Золотой мяч". Туда можно было бы внести, например, и нападающего "Реала" Карима Бензима или его напарника по команде Серхио Рамоса. Парни внесли свой вклад в 34-е чемпионство в истории королевского клуба. На высоком уровне проводят год звёзды АПЛ Садио Мане ("Ливерпуль") и Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити").
Также в этом сезоне ярко проявил себя молодой норвежский форвард Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии". В ЛЧ он забил десять голов, а в Бундеслиге, где выступает с января этого года, — 13 мячей. Плюс 14 голов он положил в первой половине футбольного года в чемпионате Австрии за "Ред Булл". Да сейчас только ленивый не говорит о нём! Даже если бы он не стал обладателем "Золотого мяча", то номинация лучшего молодого игрока бесспорно его.
February 18, 2020
Такая несправедливость возмутила многих фанатов, которые стали критиковать решение France Football об отмене премии. Но новые реалии в условиях пандемии, увы, вносят свои заметные коррективы в жизнь. С этим приходится только смириться.
Фото © Twitter / lewy_official