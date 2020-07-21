Роберта Левандовски нагло кинули? "Золотой мяч" должен был достаться ему, но премию отменили из-за коронавируса

Отмена премии "Золотого мяча" происходит впервые со дня ее основания в 1956 году. Причиной тому стала пандемия коронавируса. Организаторы считают, что будет несправедливо выбрать победителя, учитывая, что некоторые лиги так и не возобновились после паузы.

Самую престижную футбольную премию каждый год с нетерпением ждут все фанаты и гадают, кто победит: Криштиану Роналду или Лионель Месси? Правда, в 2018-м впервые за много лет их сенсационно подвинул игрок сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич. И самое интересное, что в этом году Лео и Криш не явные лидеры!

Да, Месси стал лучшим бомбардиром по итогу сезона в Ла Лиге. И, между прочим, уже в рекордный седьмой раз. У аргентинца 25 голов в 33 матчах. Но для форварда это мало! В прошлом сезоне он забил 36 за "Барсу", а в сезоне 2011/12 и вовсе забивал 50. В Лиге чемпионов в этом году он отличился всего дважды. Кажется, стоит признать, что Лео сдаёт...

У его вечного конкурента Роналду картина чуть получше. В чемпионате Италии он забил 30 голов в 30 матчах, при том что в серии А ещё четыре тура впереди. Точно такое же количество мячей (30) у Чиро Иммобиле из "Лацио". В Лиге чемпионов у Роналду, как и у Месси, всего два гола. Особо хвастаться нечем.

⚪️⚫️ 1st @juventusfcen player since 1952 to score 30 goals in a @SerieA_EN season



⚡️ Fastest player to reach 50 Serie A goals since his 1985 birth (61 games)



🌍 1st man ever to net 50 goals in the English, Italian & Spanish top flights



🌧️ Records keep falling for @Cristiano pic.twitter.com/0YVNj82zOp — FIFA.com (@FIFAcom) July 20, 2020

И на фоне двух безусловных звёзд мирового футбола ярче всего выглядит нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. Поляк, который в августе отпразднует своё 32-летие, проводит фантастический год. В Бундеслиге он наколотил 34 гола в 31 матче. Также Левандовски является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 11 мячами.

И отмена самой престижной футбольной премии впервые за многие годы лишает настоящей конкуренции не только Лео и Криша, но и других футболистов. Откровенно говоря, Левандовски просто кинули! Ведь это его сезон и его награда!

I believe that the most beautiful moments are yet to come⚽😄🤜🤛 Thank you for your support🙏 pic.twitter.com/E8rrvS2UHY — Robert Lewandowski (@lewy_official) June 27, 2020

Кто ещё мог бы побороться за "Золотой мяч"?

Не только Левандовски быть среди номинантов на "Золотой мяч". Туда можно было бы внести, например, и нападающего "Реала" Карима Бензима или его напарника по команде Серхио Рамоса. Парни внесли свой вклад в 34-е чемпионство в истории королевского клуба. На высоком уровне проводят год звёзды АПЛ Садио Мане ("Ливерпуль") и Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити").

Также в этом сезоне ярко проявил себя молодой норвежский форвард Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии". В ЛЧ он забил десять голов, а в Бундеслиге, где выступает с января этого года, — 13 мячей. Плюс 14 голов он положил в первой половине футбольного года в чемпионате Австрии за "Ред Булл". Да сейчас только ленивый не говорит о нём! Даже если бы он не стал обладателем "Золотого мяча", то номинация лучшего молодого игрока бесспорно его.