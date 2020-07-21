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В кепке, с рюкзаком и сумкой. Появились кадры посадки захватчика заложников из Луцка в автобус

Зайдя в транспортное средство, уроженец Оренбургской области прикрыл за собой дверь.

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Видео © Телеграм-канал "Лучани"

В Сети появилась запись, на которой якобы запечатлён момент посадки в автобус в Луцке 44-летнего гражданина Украины Максима Кривоша. Позже он захватит людей в заложники.

На кадрах видно, что мужчина с кепкой на голове одет в тёмную одежду, за спиной у него рюкзак, в руках — сумка. Украинец заходит в автобус и прикрывает за собой дверь. Вскоре после этого Кривош захватил заложников, в транспортном средстве вместе с ним находится от 10 до 20 человек.

Напомним, мужчина не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Он угрожает взорвать автобус в случае штурма.

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