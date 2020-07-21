В кепке, с рюкзаком и сумкой. Появились кадры посадки захватчика заложников из Луцка в автобус

В Сети появилась запись, на которой якобы запечатлён момент посадки в автобус в Луцке 44-летнего гражданина Украины Максима Кривоша. Позже он захватит людей в заложники.

На кадрах видно, что мужчина с кепкой на голове одет в тёмную одежду, за спиной у него рюкзак, в руках — сумка. Украинец заходит в автобус и прикрывает за собой дверь. Вскоре после этого Кривош захватил заложников, в транспортном средстве вместе с ним находится от 10 до 20 человек.