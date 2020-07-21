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Госдума в I чтении приняла законопроект о работе на удалёнке

Документ призван защитить права россиян перед работодателем. В частности, в нём прописаны основания для увольнения, а также оговаривается период, во время которого сотрудник не обязан выходить на связь с начальством.

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Фото © Pixabay

Депутаты Госдумы во вторник одобрили законопроект об удалённой работе в I чтении. В документе прописано, что такой формат занятости может быть как постоянным, так временным и комбинированным. Кроме того, он упрощает процедуру перевода сотрудников на временный дистанционный формат, а также усиливает защиту тех, кто трудится удалённо. В частности, им гарантируется время офлайн, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем.

Кроме того, документом ограничивается перечень оснований для увольнения работников на удалёнке. Отметим, что в действующей редакции уволить такого сотрудника можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором, но при такой широкой трактовке могут иметь место злоупотребления со стороны работодателя. Документ же предполагает, что дистанционного работника можно будет уволить только по тем основаниям, которые закреплены в нормах Трудового кодекса.

Ко II чтению законопроект планируется дополнить перечислением оснований для перевода работника на временную удалённую работу, а также регламентировать вопросы, связанные с использованием оборудования во время работы на удалёнке и разграничения режима рабочего времени и периода отдыха.

Кстати, ранее сообщалось, что россияне могут получить возможность компенсировать расходы, которые появились из-за удалённого режима работы. Например, на оплату электроэнергии. Соответствующий проект поправок в Трудовой кодекс уже поддержал Минтруд.

Напомним, что каждая пятая компания в России готова оставить сотрудников на удалёнке до конца года. Оказалось, что производительность труда в таких условиях не снижается, а работодатель даже может экономить внушительную сумму.

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