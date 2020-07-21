"Она была в другом месте!" МВД опубликовало видео допроса невесты после лезгинки на МКАД

Видео © ГУ МВД России по городу Москве

ГУ МВД России по городу Москве опубликовало видео допроса новоиспечённой жены, которую задержали за нарушение общественного порядка после лезгинки на МКАД. На кадрах видно, что в отделение девушку привезли прямо в свадебном платье.

Во время беседы с правоохранителями горожанка говорит о том, что ничего не нарушала. Её адвокат утверждает, что невеста в момент инцидента не находилась ни в одной из машин кортежа, а "танцевали другие люди со свадьбы".

Полиция также опубликовала момент правонарушения на МКАД, записанный на камеры наблюдения.

Ранее о невиновности новоиспечённой жены говорил и её молодой супруг — кортеж как раз ехал за невестой, когда остановился посреди проезжей части. Самого парня оштрафовали на 20 тысяч рублей по решению суда.