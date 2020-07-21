"Она была в другом месте!" МВД опубликовало видео допроса невесты после лезгинки на МКАД

Видео © ГУ МВД России по городу Москве
ГУ МВД России по городу Москве опубликовало видео допроса новоиспечённой жены, которую задержали за нарушение общественного порядка после лезгинки на МКАД. На кадрах видно, что в отделение девушку привезли прямо в свадебном платье.
Во время беседы с правоохранителями горожанка говорит о том, что ничего не нарушала. Её адвокат утверждает, что невеста в момент инцидента не находилась ни в одной из машин кортежа, а "танцевали другие люди со свадьбы".
Полиция также опубликовала момент правонарушения на МКАД, записанный на камеры наблюдения.
Ранее о невиновности новоиспечённой жены говорил и её молодой супруг — кортеж как раз ехал за невестой, когда остановился посреди проезжей части. Самого парня оштрафовали на 20 тысяч рублей по решению суда.
Напомним, накануне стало известно, что свадебная процессия устроила танцы на МКАД. Люди вышли из автомобилей, начали танцевать лезгинку и аплодировать на проезжей части, тем самым перекрыв две полосы движения. Лайф публиковал видео бурного празднования свадьбы.