Стало известно, где в России успешнее борются с алкоголизмом

В последние годы в России наблюдается рост больных алкоголизмом, которым удаётся подолгу оказывать сопротивление тяге к спиртному. О том, как обстоят дела в регионах, пишет News.ru.

Процент соотечественников, находящихся в ремиссии от года до двух, в целом по стране составляет 13,9%, а больше двух — 11,2%, тогда как в начале 2014 года показатель был равен 12 и 9,4%.

Больше всего пребывающих в ремиссии от года до двух лет в Челябинской области (26,7%), Севастополе (25%) и Чувашии (20,2%). В пятёрку также вошли Оренбургская область (19,6%) и Хакасия (18,1%).

Ниже всего эти показатели в Ингушетии (2,4%), Ненецком автономном округе (4,1%) и во Владимирской области (8,2%).

Отмечается, что при оценке регионов, где соотечественники пребывают в ремиссии более двух лет, своеобразный рейтинг выстраивается иначе.

В этом случае в топ-5 входят Севастополь (20,4%), Сахалинская (18%), Тамбовская (17,8%), Ленинградская (16,5%) области, а также Дагестан (15,5%).

Антирекорд наблюдается в Ингушетии (2,4%), Хакасии (4,3%), Северной Осетии (5,2%) и Ненецком автономном округе (5,2%).