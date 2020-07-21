В Дагестане поймали мошенников, которые девять лет обманом получали деньги через суд

В Республике Дагестан правоохранители задержали группу мошенников, которые по поддельным документам девять лет получали деньги через суд. Об этом сообщает СК РФ.

Среди злоумышленников должностные лица органов внутренних дел, адвокаты республиканской палаты и нотариусы палаты региона и другие лица, задержать удалось семерых, в том числе руководителя преступного сообщества. Им является член Адвокатской палаты Республики Дагестан Арсланали Абулмуслимов, кадры из его дома опубликовал Следственный комитет.

Согласно данным правоохранителей, с 2011 по 2020 годы мошенники во главе с Абулмуслимовым подавали в республиканские суды сфальсифицированные иски от граждан, которые якобы имеют право на реабилитацию после незаконного привлечения к уголовной ответственности, и поддельные документы, подтверждающие это право. В свою очередь суды выносили решение в пользу истцов и обязывали Минфин РФ выплатить за счёт федерального бюджета компенсации морального и имущественного вреда.

За всё время злоумышленникам удалось похитить не менее 78 миллионов рублей.