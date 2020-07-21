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В МВД Украины отвергли связь между найденными в Киеве бомбами и захватом заложников в Луцке

Опасная находка была закреплена между легковушкой и автокиоском.

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Фото © Facebook / Vitaliy.Klychko

Взрывные устройства, обезвреженные сапёрами у станции метро "Минская" в Киеве, не связаны с захватом заложников в Луцке. Об этом заявили в МВД Украины.

Между тем в административном центре Волынской области силовики продолжают попытки вести переговоры с 44-летним Максимом Кривошем. Мужчина, который более семи часов удерживает в раскалённом автобусе от десяти до двадцати человек, иногда производит выстрелы и взрывы.

Захватчик не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Он угрожает взорвать автобус в случае штурма.

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