В МВД Украины отвергли связь между найденными в Киеве бомбами и захватом заложников в Луцке

Взрывные устройства, обезвреженные сапёрами у станции метро "Минская" в Киеве, не связаны с захватом заложников в Луцке. Об этом заявили в МВД Украины.

Между тем в административном центре Волынской области силовики продолжают попытки вести переговоры с 44-летним Максимом Кривошем. Мужчина, который более семи часов удерживает в раскалённом автобусе от десяти до двадцати человек, иногда производит выстрелы и взрывы.