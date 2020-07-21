Стала известна причина прорыва трубы с кипятком в пермском хостеле, где погибло пять человек

Причиной прорыва трубы с кипятком в мини-отеле "Карамель" в Перми был локальный коррозионный износ участка трубы. К соответствующему заключению пришло Западно-Уральское управление Ростехнадзора.

— Причиной аварии явился локальный коррозионный износ участка трубопровода вследствие старения антикоррозионного изоляционного покрытия, отслоения его от трубопровода, скопления влаги под изоляционной плёнкой с утонением толщины основного металла трубопровода до критической величины с последующим разрывом, — говорится в сообщении.

Также причиной трагедии назвали то, что специалисты ООО "Пермская сетевая компания" не исполняли свои обязанности, а эксперты Уральского центра промбезопасности допустили в 2019 году нарушения при экспертизе трубы в хостеле. Результаты технического расследования переданы в следственные органы.