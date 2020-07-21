Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Стала известна причина прорыва трубы с кипятком в пермском хостеле, где погибло пять человек

Трагедия произошла в январе.

324
Post cover

Фото © VK / "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!"

Причиной прорыва трубы с кипятком в мини-отеле "Карамель" в Перми был локальный коррозионный износ участка трубы. К соответствующему заключению пришло Западно-Уральское управление Ростехнадзора.

Причиной аварии явился локальный коррозионный износ участка трубопровода вследствие старения антикоррозионного изоляционного покрытия, отслоения его от трубопровода, скопления влаги под изоляционной плёнкой с утонением толщины основного металла трубопровода до критической величины с последующим разрывом, — говорится в сообщении.

Также причиной трагедии назвали то, что специалисты ООО "Пермская сетевая компания" не исполняли свои обязанности, а эксперты Уральского центра промбезопасности допустили в 2019 году нарушения при экспертизе трубы в хостеле. Результаты технического расследования переданы в следственные органы.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 20 января. Тогда в результате прорыва трубы с кипятком в пермском хостеле погибло пять постояльцев. Ещё три человека с ожогами попали в реанимацию. Лайф публиковал списки погибших и пострадавших, а также первое видео изнутри.

Выбор редакции

Loading...