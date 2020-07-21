Обвиняются в убийствах и покушениях. СК завершил расследование дела в отношении восьми членов ореховской ОПГ

В Подмосковье перед судом предстанут восемь членов ореховской организованной преступной группы (ОПГ). Помимо участия в банде им вменяют совершение 14 убийств, восьми покушений и подготовку одной расправы, сообщается в пресс-релизе на сайте Следственного комитета России.

Следователи установили, что начиная с 1996 года члены входившей в преступное сообщество банды "дерзко и цинично совершали многочисленные убийства и покушения на убийства людей". На счету обвиняемых — не один десяток преступлений, среди них — нападение на директора фирмы "Одинцовское подворье" Сергея Журбу. Оно было совершено в июле 2010 года. Тогда по автомобилю предпринимателя было произведено около сотни выстрелов, личный охранник бизнесмена погиб.

Очередное покушение на Журбу было совершено в июне 2014 года. Тогда директор рынка был госпитализирован и остался жив. В сентябре 2014 года были застрелены адвокат Татьяна Акимцева и сопровождавший её водитель. Юрист заявляла, что боится за свою жизнь и за день до гибели обратилась за государственной защитой.