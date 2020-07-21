По 253 года колонии каждому. В Греции российских моряков осудили за перевозку нелегалов и торговлю людьми

В Греции двое российских моряков Константин Семёнов и Иван Возниковцев получили по 253 года колонии за перевозку нелегалов и торговлю людьми. Об этом Лайфу рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Высокий срок объясняется тем, что за каждого мигранта россиянам дали от семи до 12 лет. Между тем официальная версия властей сильно отличается от истории, которую рассказывают соотечественники.

Моряки поведали, что приехали в Турцию на заработки. Им обещали, что оба будут получать по две тысячи евро в месяц, а также отдельную оплату питания за работу на круизной яхте, перевозящей туристов. После обучения соотечественники вышли в море, однако их судно несколько раз ломалось, они сообщили об этом работодателю и договорились о доставке запчастей для яхты. Вместо этого, однако, приплыли плавсредства с нелегалами, и работодатель заставил моряков принять непрошеных гостей на борт, пригрозив расправой.

Находясь под давлением, моряки приняли нелегалов и медленно поплыли вдоль берега, всячески пытаясь привлечь внимание береговой охраны. Когда же сотрудники ведомства подошли к судну, россиян арестовали, а позже обвинили в перевозке мигрантов. Суд не обратил внимание на аргументы россиян, а российский консул на заседание не пришёл.

Мельников подчеркнул, что очень часто при подобной схеме обмана граждан ЕС и Турции в Греции освобождают от обвинений, так как конвенция по борьбе с нелегальной миграцией не распространяет уголовную ответственность на лиц, введённых в заблуждение работодателем или вынужденных действовать под принуждением. Для россиян же такие дела почти всегда заканчиваются тюрьмой. Аналогичные обвинения в Греции предъявили ещё 20 соотечественникам, все они находятся под стражей.

— Если граждане действуют под принуждением или они вовлечены в организацию незаконной миграции и торговлю людьми без своего желания, они должны быть освобождены от уголовной ответственности, а власти должны искать, по идее, реальных организаторов. У наших ребят были все доказательства, которые в том числе были предоставлены сегодня в суде, однако, несмотря на это, они получили по 253 года... На наше исчисление наказания это порядка 20 лет, — сказал правозащитник.

По его словам, в Греции, как и в США, осуждённым в процессе отбывания наказания постепенно его снижают. Мельников отметил, что говорить что-то о соблюдении прав человека в греческих тюрьмах сложно. Вдобавок ко всему у одного из россиян проблемы со здоровьем и есть опасения, что ситуация может закончиться смертью в неволе.

Правозащитник посетовал на то, что консул не пришёл на заседание, хотя его об этом очень просили родственники моряков.

— МИД и консульские работники, конечно, должны активно содействовать нашим соотечественникам в таких сложных историях, и я надеюсь, что всё же удастся нам этого добиться и совместными усилиями мы сможем не допустить дальнейшего вынесения приговоров, потому что ещё более 20 человек, помимо этих, находятся сейчас по похожим обвинениям в греческих тюрьмах, — добавил он.