Покусились на святое. Мошенники начали распространять вирусы под видом сериалов

Лаборатория Касперского с зимы 2019 года по весну 2020 года выявила свыше 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносным ПО под видом сериалов Netflix.

— Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак, — цитирует News.ru сообщение компании.

В качестве "приманки" чаще всего использовали сериалы "Очень странные дела", "Половое созревание", "Ведьмак", "Оранжевый — хит сезона". Также найдены вирусы, копирующие другие популярные в России онлайн-кинотеатры и сервисы.