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Покусились на святое. Мошенники начали распространять вирусы под видом сериалов

Специалисты рассказали, как мошенники маскируют вредоносное ПО под видом популярных сервисов.

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Лаборатория Касперского с зимы 2019 года по весну 2020 года выявила свыше 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносным ПО под видом сериалов Netflix.

Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак, — цитирует News.ru сообщение компании.

В качестве "приманки" чаще всего использовали сериалы "Очень странные дела", "Половое созревание", "Ведьмак", "Оранжевый — хит сезона". Также найдены вирусы, копирующие другие популярные в России онлайн-кинотеатры и сервисы.

В числе обнаруженных вредоносных файлов были троянцы, которые могут удалять или блокировать данные на устройстве, а также программы-шпионы, крадущие фото и пароли от онлайн-банков.

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