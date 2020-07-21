Левин из "Интернов" переехал в Лондон и сменил съёмочную площадку на работу официантом

Шаракоис переехал в Великобританию ещё в прошлом году. Поначалу ему даже приходилось трудиться на стройке, чтобы как-то сводить концы с концами. Вскоре он устроился в ресторан ZIMA официантом. И хоть престижной такую работу не назовёшь, актёр её ничуть не стесняется. Парень активно ведёт свои соцсети, в которых рассказывает о своей жизни и делится лайфхаками, как перебраться на ПМЖ в Европу.

Дмитрий строит планы на жизнь в Европе, однако периодически он всё-таки приезжает в Россию, чтобы принять участие в спектаклях или на пробы. Правда, ничего крупного ему не предлагают.

После того как актёр ушёл из "Интернов" после третьего сезона, боясь стать заложником одного образа, видимо, было уже поздно. В 2014 году он снялся в роли Шурика в ремейке "Кавказской пленницы", что, по-видимому, только подпортило ему карьеру.