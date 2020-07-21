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Левин из "Интернов" переехал в Лондон и сменил съёмочную площадку на работу официантом

Сейчас на территории СНГ вряд ли кто-то сможет вспомнить, кто такой Дмитрий Шаракоис, а между тем в начале десятых парня легко можно было назвать звездой. Один из главных героев тогда ещё только вышедшего сериала "Интерны" — Борис Левин — тут же завоевал сердца телезрителей. К сожалению, на этом успешные проекты актёра закончились.

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Фото © Instagram / showbiz_zayabiz

Шаракоис переехал в Великобританию ещё в прошлом году. Поначалу ему даже приходилось трудиться на стройке, чтобы как-то сводить концы с концами. Вскоре он устроился в ресторан ZIMA официантом. И хоть престижной такую работу не назовёшь, актёр её ничуть не стесняется. Парень активно ведёт свои соцсети, в которых рассказывает о своей жизни и делится лайфхаками, как перебраться на ПМЖ в Европу.

Фото © Instagram / sharakois

Дмитрий строит планы на жизнь в Европе, однако периодически он всё-таки приезжает в Россию, чтобы принять участие в спектаклях или на пробы. Правда, ничего крупного ему не предлагают.

После того как актёр ушёл из "Интернов" после третьего сезона, боясь стать заложником одного образа, видимо, было уже поздно. В 2014 году он снялся в роли Шурика в ремейке "Кавказской пленницы", что, по-видимому, только подпортило ему карьеру.

Фото © Instagram / zvezdainsta2019

После этого Шаракоис надолго пропал с телеэкранов. Поклонники сходятся во мнении, что именно неудачи на актёрском поприще вынудили Дмитрия уехать из страны. Сам бывший интерн эту теорию не опровергает. Напротив, признаётся, что переезд открыл для него новые горизонты для развития, пишет Starhit.

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