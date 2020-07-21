Адвокат фигурантов истории о "суррогатных" младенцах рассказал Лайфу об объединении уголовных дел Москвы и Подмосковья

Уголовное дело "суррогатных" младенцев будет только разрастаться. Пока в истории о торговле людьми в качестве покупателей фигурируют лишь иностранные граждане. При этом в большинстве случаев (более 80%) услугами суррогатных матерей пользовались россияне, заявил в беседе с Лайфом адвокат Игорь Трунов.

— Это очень распространённое явление, воспользовались десятки тысяч, поэтому продажи, конечно, тут никакой нет. Почему? Потому что человек оплачивает услугу по вынашиванию своего генетического плода. Какая же тут продажа, если генетически это ваш ребёнок, — сказал юрист.

По мнению Трунова, то, что граждане других государств обращались к врачам в РФ с целью появления детей, говорит о популярности российских технологий. Специалист отметил, что суррогатными матерями нередко выступали украинки и белоруски.

— Другие иностранцы привозят свой генетический материал, эти девушки вынашивают. Поэтому я не вижу тут никаких проблем — тут радоваться надо и прыгать до потолка, что у нас есть такие новые технологии, в которых Россия востребована. Не только нефтью торгуем, а вот используем экстракорпоральные методы зачатия человека. Ничего плохого тут нет, и законом это регламентировано достаточно чётко, — подчеркнул адвокат.

Юрист считает, что дело суррогатных матерей может стать поводом для ужесточения законодательства в отношении медиков.