Российские аналитики рассказали, где проживают самые ярые фанаты пельменей

В 3–5% продуктовых заказов, доставляемых на дом, россияне обязательно покупают пельмени, но больше всего это блюдо любят жители Калининграда (5,7 процента заказов). Об этом сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса по доставке продуктов на дом "Сбермаркет".

В Москве и Санкт-Петербурге на пельмени приходится по 5,1% от основного числа заказов. В пятёрку лидеров также вошли Воронеж (4%) и Новосибирск (3,3%).

Также выяснилось, что калининградцы любят не только пельмени, но и "вредную" еду — жители этого города часто покупают чипсы (14% заказов), сосиски (12%) и газированные напитки (13%). Побаловать себя чем-нибудь не очень полезным не прочь жители Воронежа и Волгограда, при этом последние часто заказывают и мороженое (13% заказов).

В Новосибирске же особой популярностью пользуются замороженные наггетсы. На них среди заказов жителей приходится полтора процента.