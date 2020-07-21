Прощание с ведущим прогноза погоды на НТВ Беляевым пройдёт 23 июля

Прощание с ведущим новостей на НТВ, географом-гидрологом Александром Беляевым пройдёт 23 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Института географии РАН.
— Прощание с Александром Беляевым состоится в четверг, 23 июля, в 14:00 на Троекуровском кладбище, — говорится в сообщении.
Напомним, Александр Беляев скончался в реанимации. Долгое время телеведущий вёл борьбу с онкологическим заболеванием. В конце января он обрадовал поклонников новостью о том, что он постепенно одолевает недуг, однако спустя пару месяцев ему резко стало хуже. СМИ сообщали, что в 2019 году у Беляева на фоне болезни начали появляться трудности с речью и координацией движений.
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