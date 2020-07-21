Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Прощание с ведущим прогноза погоды на НТВ Беляевым пройдёт 23 июля

Журналист скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

46
Post cover

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Прощание с ведущим новостей на НТВ, географом-гидрологом Александром Беляевым пройдёт 23 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Института географии РАН.

Прощание с Александром Беляевым состоится в четверг, 23 июля, в 14:00 на Троекуровском кладбище, — говорится в сообщении.

Напомним, Александр Беляев скончался в реанимации. Долгое время телеведущий вёл борьбу с онкологическим заболеванием. В конце января он обрадовал поклонников новостью о том, что он постепенно одолевает недуг, однако спустя пару месяцев ему резко стало хуже. СМИ сообщали, что в 2019 году у Беляева на фоне болезни начали появляться трудности с речью и координацией движений.

<br/>

Выбор редакции

Loading...