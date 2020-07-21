УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой — видео

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Незаконно переоборудованный под кабриолет УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой. В результате ДТП никто в больницу не обратился, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирину Завадскую.

— Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос и опрокидывание... К моменту прибытия наряда ДПС на месте происшествия находился один водитель. Установлено, что водитель УАЗ перевозил неустановленных пассажиров с нарушением ПДД, — говорится в сообщении.

Вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статьям "Нарушение правил перевозки людей" и "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Также сейчас уточняется вопрос, обращались ли пассажиры самостоятельно с какими-либо травмами после ДТП.