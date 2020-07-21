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УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой — видео

К моменту прибытия наряда ДПС на месте происшествия находился только водитель.

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Видео © Сети

Незаконно переоборудованный под кабриолет УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой. В результате ДТП никто в больницу не обратился, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирину Завадскую.

Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос и опрокидывание... К моменту прибытия наряда ДПС на месте происшествия находился один водитель. Установлено, что водитель УАЗ перевозил неустановленных пассажиров с нарушением ПДД, — говорится в сообщении.

Вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статьям "Нарушение правил перевозки людей" и "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Также сейчас уточняется вопрос, обращались ли пассажиры самостоятельно с какими-либо травмами после ДТП.

Напомним, накануне в Чите в ДТП с маршруткой пострадало 11 человек, из них двое детей. По данным местных СМИ, на перекрёстке не работал светофор из-за порванного кабеля во время земляных работ, при этом они проводились без согласования с мэрией. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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