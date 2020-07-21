"Мы сживёмся". Инфекционист заявил, что повторной вспышки коронавируса уже не будет

Такого всплеска CoViD-19, как наблюдался весной, зимой и осенью, не будет. Вирус, скорее всего, трансформируется в сезонную форму ОРВИ или гриппа, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

Своим мнением специалист поделился в ходе пресс-конференции в Национальной службе новостей.

По его словам, вирус пришёл надолго и не стоит ждать, что он самоликвидируется. Скорее, люди просто с ним "сживутся".

— У него вероятных два пути: либо он деградирует до обычного сезонного ОРВИ… либо он приобретёт характер сезонного гриппа, то есть будет приходить осенью, вызывать, в общем, довольно серьёзное заболевание, к лету уходить, — приводит его слова РИА "Новости".