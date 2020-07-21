Девушка приняла симптомы серьёзного заболевания за грипп, пока не заметила почерневшие пальцы

Я хочу вдохновлять других людей. Поначалу я хотела спрятать ноги с протезами, поэтому носила длинные брюки, но это было ужасно неудобно. Поэтому я сконцентрировалась на том, чтобы перестать беспокоиться о том, что думают другие люди. Мне трудно принять, что моя жизнь изменилась, но я решила, что раз других вариантов у меня всё равно нет, нужно работать с тем, что имеешь

Джуттима Чиннасари