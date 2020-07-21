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Девушка приняла симптомы серьёзного заболевания за грипп, пока не заметила почерневшие пальцы

Однажды австралийка Джуттима Чиннасари проснулась с утра и обнаружила, что её пальцы рук и ног почернели. Так девушка начала подозревать, что "грипп", которым она недавно переболела, оказался совсем другим заболеванием.

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Фото © Twitter / TAG24

Джуттима почувствовала сильное недомогание на работе. Девушка подумала, что у неё грипп, попросила отгул и сразу поехала домой, чтобы хорошенько выспаться. Правда, наутро лучше не стало — мало того, пальцы австралийки начали чернеть. Приехавшие на вызов врачи сразу поняли: нужно госпитализировать. Осмотр показал, что у Чиннасари менингококковая инфекция, которая продолжает распространяться по телу. Девушку пришлось вводить в медицинскую кому, но процесс заражения лишь ускорился.

Фото © Twitter / TAG24

Когда я пришла в себя и увидела мои чёрные пальцы рук и ступни, я была в шоке. Это было просто ужасно, и я несколько дней отказывалась признавать тот факт, что мне нужна ампутация. Но в конце концов я осознала, что ноги уже не спасти, и согласилась на операцию

Джуттима Чиннасари

Фото © Twitter / dailytelegraph

Ценой двух ног Джуттиме всё-таки удалось сохранить жизнь. Вернувшись домой, австралийка первое время училась ходить с протезами и просто старалась не впасть в депрессию. Благо у девушки это вышло, и сейчас она научилась не только заново ходить, но и жить вообще, пишет The Sun.

Фото © Twitter / dailytelegraph

Я хочу вдохновлять других людей. Поначалу я хотела спрятать ноги с протезами, поэтому носила длинные брюки, но это было ужасно неудобно. Поэтому я сконцентрировалась на том, чтобы перестать беспокоиться о том, что думают другие люди. Мне трудно принять, что моя жизнь изменилась, но я решила, что раз других вариантов у меня всё равно нет, нужно работать с тем, что имеешь

Джуттима Чиннасари

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