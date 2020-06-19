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Снимок со свадьбы спас девушке жизнь, когда она заметила на нём первый симптом смертельной болезни

Девушка из Новой Зеландии теперь обязана жизнью свадебному фотографу, которого она пригласила на своё торжество. Благодаря одному удачному кадру ей удалось спасти жизнь.

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Фото © Facebook / Maddie Kyrke-Smith

Мадлен Кирке-Смит из Веллингтона заметила комок в груди ещё за много лет до замужества, но тогда ей сказали, что это не рак. С годами образование росло, но девушка так и не обращала на него внимания... до одного момента. Когда она получила фотографии с недавно прошедшей свадьбы, один кадр поверг её в шок. На нём невеста танцевала в белом платье без бретелек, а опухоль была видна невооружённым глазом.

На следующий же день после того, как мы получили фотографии, я поехала к врачу и узнала, что эта опухоль и в самом деле рак молочной железы

Мадлен Кирке-Смит

Фото © Facebook / Maddie Kyrke-Smith

Свадьба Мадлен прошла в середине 2019 года, и вот в конце июня 2020-го она уже идёт на последнюю химиотерапию, а на июль у женщины запланирована операция по удалению молочной железы. Теперь новозеландке придётся ходить с грудным протезом, пишет Honey Nine.

Фото © Facebook / Maddie Kyrke-Smith

Девушка поделилась своей историей в личном Facebook-аккаунте. В посте девушка рассказала, что сначала ей не поставили верный диагноз, потому что "большинство" опухолей в груди молодых женщин не являются раком. Ну или, по крайней мере, так полагают многие.

Мадлен выделила три важных пункта, которые должна знать молодая девушка, если у неё есть уплотнение в груди, о котором она беспокоится.

  1. Раковая опухоль в груди 30-летней девушки будет прощупываться и двигаться иначе, чем опухоль у женщин старше. То, что она может двигаться, не означает, что это не рак.
  2. Как правило, маммограммы не дадут вам стопроцентно точного результата, так как ткань слишком плотная. Также не сработает и ультразвук. Вам нужна МРТ.
  3. Настаивайте на проведении толстоигольной аспирационной биопсии, тонкая игла не даст вам точные результаты.

Я представить не могу, сколько всего можно было бы избежать, если бы не этот неправильно поставленный диагноз три года назад. Но уверена, довольно многого...

Мадлен Кирке-Смит

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