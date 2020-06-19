Снимок со свадьбы спас девушке жизнь, когда она заметила на нём первый симптом смертельной болезни

Мадлен Кирке-Смит из Веллингтона заметила комок в груди ещё за много лет до замужества, но тогда ей сказали, что это не рак. С годами образование росло, но девушка так и не обращала на него внимания... до одного момента. Когда она получила фотографии с недавно прошедшей свадьбы, один кадр поверг её в шок. На нём невеста танцевала в белом платье без бретелек, а опухоль была видна невооружённым глазом.

На следующий же день после того, как мы получили фотографии, я поехала к врачу и узнала, что эта опухоль и в самом деле рак молочной железы

Свадьба Мадлен прошла в середине 2019 года, и вот в конце июня 2020-го она уже идёт на последнюю химиотерапию, а на июль у женщины запланирована операция по удалению молочной железы. Теперь новозеландке придётся ходить с грудным протезом, пишет Honey Nine .

Девушка поделилась своей историей в личном Facebook-аккаунте. В посте девушка рассказала, что сначала ей не поставили верный диагноз, потому что "большинство" опухолей в груди молодых женщин не являются раком. Ну или, по крайней мере, так полагают многие.

Мадлен выделила три важных пункта, которые должна знать молодая девушка, если у неё есть уплотнение в груди, о котором она беспокоится.