Снимок со свадьбы спас девушке жизнь, когда она заметила на нём первый симптом смертельной болезни

Мадлен Кирке-Смит из Веллингтона заметила комок в груди ещё за много лет до замужества, но тогда ей сказали, что это не рак. С годами образование росло, но девушка так и не обращала на него внимания... до одного момента. Когда она получила фотографии с недавно прошедшей свадьбы, один кадр поверг её в шок. На нём невеста танцевала в белом платье без бретелек, а опухоль была видна невооружённым глазом.
На следующий же день после того, как мы получили фотографии, я поехала к врачу и узнала, что эта опухоль и в самом деле рак молочной железы
Мадлен Кирке-Смит
Свадьба Мадлен прошла в середине 2019 года, и вот в конце июня 2020-го она уже идёт на последнюю химиотерапию, а на июль у женщины запланирована операция по удалению молочной железы. Теперь новозеландке придётся ходить с грудным протезом, пишет Honey Nine.
Девушка поделилась своей историей в личном Facebook-аккаунте. В посте девушка рассказала, что сначала ей не поставили верный диагноз, потому что "большинство" опухолей в груди молодых женщин не являются раком. Ну или, по крайней мере, так полагают многие.
Мадлен выделила три важных пункта, которые должна знать молодая девушка, если у неё есть уплотнение в груди, о котором она беспокоится.
- Раковая опухоль в груди 30-летней девушки будет прощупываться и двигаться иначе, чем опухоль у женщин старше. То, что она может двигаться, не означает, что это не рак.
- Как правило, маммограммы не дадут вам стопроцентно точного результата, так как ткань слишком плотная. Также не сработает и ультразвук. Вам нужна МРТ.
- Настаивайте на проведении толстоигольной аспирационной биопсии, тонкая игла не даст вам точные результаты.
Я представить не могу, сколько всего можно было бы избежать, если бы не этот неправильно поставленный диагноз три года назад. Но уверена, довольно многого...
Мадлен Кирке-Смит
WOW-news
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