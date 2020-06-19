Оптическая иллюзия сломала мозг многим любителям логики, но разгадка оказалась проще некуда

Тиктокер Кевин из Германии поделился с подписчиками забавным роликом. Обычно парень показывает различные трюки, которые можно провернуть дома, не имея каких-либо специальных средств. Но в этот раз тиктокер решил разнообразить программу и устроить пользователям Сети ликбез. Он выложил ролик с двумя нарисованными полосками различной длины, к которым приложил один и тот же клочок бумаги. И произошло странное — бумага совпала по всем параметрам в обоих случаях, пишет Lad Bible.
Видео © TikTok / kevkevkiwi
Подписчики Кевина не могли поверить в увиденное, заваливая его вопросами и возгласами, а также обвиняя в использовании магии вне Хогвартса. Кто-то заявил, что это постановочный ролик, ведь от бумаги тянулась тонкая проволока (которая на самом деле держала клочок прибитым к стене, чтобы было удобнее показывать фокус). А кто-то включил логику, заметив, что, должно быть, полоски на стене одинаковые, вот только понятнее всё равно не стало. И под видео, набравшим 654 тыс. просмотров, разразилась настоящая битва.
Это всё из-за перспективы?
Diebanane_
Один из них более изогнут?
Yaso_ata
Да, они одинаковы, просто один из них сдвинут вправо
Shadownaruto21
Осознав, что подписчики совсем запутались, Кевин опубликовал ещё одно видео. В нём он объяснил, что всему виной была оптическая иллюзия Ястрова, или Вундта. Дело в том, что обе полоски действительно одного размера, просто нижняя сдвинута вправо и выровнена по одной линии с верхней. Но сам срез полосок скошен, поэтому так делать не стоило. Если же обе полоски расположить друг под другом ровно, то окажется, что они одинакового размера. Эту иллюзию любят использовать фокусники во время представлений.
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