Оптическая иллюзия сломала мозг многим любителям логики, но разгадка оказалась проще некуда

Тиктокер Кевин из Германии поделился с подписчиками забавным роликом. Обычно парень показывает различные трюки, которые можно провернуть дома, не имея каких-либо специальных средств. Но в этот раз тиктокер решил разнообразить программу и устроить пользователям Сети ликбез. Он выложил ролик с двумя нарисованными полосками различной длины, к которым приложил один и тот же клочок бумаги. И произошло странное — бумага совпала по всем параметрам в обоих случаях, пишет Lad Bible.

Видео © TikTok / kevkevkiwi

Подписчики Кевина не могли поверить в увиденное, заваливая его вопросами и возгласами, а также обвиняя в использовании магии вне Хогвартса. Кто-то заявил, что это постановочный ролик, ведь от бумаги тянулась тонкая проволока (которая на самом деле держала клочок прибитым к стене, чтобы было удобнее показывать фокус). А кто-то включил логику, заметив, что, должно быть, полоски на стене одинаковые, вот только понятнее всё равно не стало. И под видео, набравшим 654 тыс. просмотров, разразилась настоящая битва.

Фото © TikTok / kevkevkiwi

Это всё из-за перспективы? Diebanane_

Один из них более изогнут? Yaso_ata

Да, они одинаковы, просто один из них сдвинут вправо Shadownaruto21

Фото © TikTok / kevkevkiwi