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В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей из-за эпидемии CoViD-19

У многих пожилых людей нет дополнительных источников дохода.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в связи с эпидемией CoViD-19, говорится на его страничке в "Инстаграме". Соответствующее письмо он также направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 тысяч рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми, — написал он.

Хамзаев отметил, что граждан волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую группу риска в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на четыре тысячи рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат (пенсий), — подчеркнул он.

Как ранее сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отсрочку платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии CoViD-19 бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами.

Рассрочка предназначена для россиян-пенсионеров, у которых нет других источников дохода, кроме пенсий. В частности, имеются в виду долги по кредитам в размере до миллиона рублей. На такие займы можно получить отсрочку до двух лет.

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