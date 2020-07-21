В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей из-за эпидемии CoViD-19

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в связи с эпидемией CoViD-19, говорится на его страничке в "Инстаграме". Соответствующее письмо он также направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

— Основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 тысяч рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми, — написал он.

Хамзаев отметил, что граждан волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую группу риска в связи с распространением коронавирусной инфекции.

— В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на четыре тысячи рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат (пенсий), — подчеркнул он.

Как ранее сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отсрочку платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии CoViD-19 бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами.