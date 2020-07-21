Немножко подустали. Адвокат рассказала о состоянии станцевавших лезгинку на МКАД — видео

Видео © LIFE SHOT
Судебное заседание в отношении ряда фигурантов истории о танцах на МКАД отложено до 27 июля. Об этом рассказала адвокат новоиспечённого мужа, пустившегося в пляс прямо на проезжей части.
— В отношении невесты материал не соответствовал, судья даже не рассмотрела, потому что реально она находилась дома, — заявила юрист.
Видео © LIFE SHOT
По словам защитницы, накануне в отделе полиции доводы о невесте "даже слушать не хотели".
— Это невеста, она с 11 утра до двух часов дня находилась дома, приводила себя в порядок, соответственно, не могла находиться на МКАД. Мы это говорили, заявляли. Сегодня доказательство, что в отношении неё судья даже не рассмотрела административное правонарушение, — сказала адвокат.
По признанию юриста, участники истории немного подустали, "а так, всё отлично".
Напомним, за лезгинку на проезжей части МКАД новоиспечённый муж был оштрафован на 20 тысяч рублей. Суд признал молодого человека виновным в нарушении общественного порядка.