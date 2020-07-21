Немножко подустали. Адвокат рассказала о состоянии станцевавших лезгинку на МКАД — видео

Видео © LIFE SHOT

Судебное заседание в отношении ряда фигурантов истории о танцах на МКАД отложено до 27 июля. Об этом рассказала адвокат новоиспечённого мужа, пустившегося в пляс прямо на проезжей части.

— В отношении невесты материал не соответствовал, судья даже не рассмотрела, потому что реально она находилась дома, — заявила юрист.

Видео © LIFE SHOT

По словам защитницы, накануне в отделе полиции доводы о невесте "даже слушать не хотели".

— Это невеста, она с 11 утра до двух часов дня находилась дома, приводила себя в порядок, соответственно, не могла находиться на МКАД. Мы это говорили, заявляли. Сегодня доказательство, что в отношении неё судья даже не рассмотрела административное правонарушение, — сказала адвокат.

По признанию юриста, участники истории немного подустали, "а так, всё отлично".