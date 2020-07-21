Трамп появился без маски через несколько часов после того, как назвал её ношение патриотизмом — видео

Here is Trump last night not wearing a mask at his DC hotel fundraiser just hours after posting that wearing a mask is "patriotic." Also not wearing masks at the event in violation of a DC mask mandate: Madison Cawthorn, Lindsey Graham and Mark Meadows. pic.twitter.com/0UmP5VcevZ — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) July 21, 2020

Президент США Дональд Трамп появился в собственном отеле без защитной маски спустя несколько часов после того, как называл её ношение проявлением патриотизма. Кадры публикуют американские СМИ и пользователи "Твиттера".

Без средства индивидуальной защиты Трамп с улыбкой общался и приветствовал своих сторонников. Также без маски появился сенатор США Линдси Грэм.