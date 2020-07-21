Трамп появился без маски через несколько часов после того, как назвал её ношение патриотизмом — видео

Here is Trump last night not wearing a mask at his DC hotel fundraiser just hours after posting that wearing a mask is "patriotic." Also not wearing masks at the event in violation of a DC mask mandate: Madison Cawthorn, Lindsey Graham and Mark Meadows. pic.twitter.com/0UmP5VcevZ— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) July 21, 2020
Президент США Дональд Трамп появился в собственном отеле без защитной маски спустя несколько часов после того, как называл её ношение проявлением патриотизма. Кадры публикуют американские СМИ и пользователи "Твиттера".
Без средства индивидуальной защиты Трамп с улыбкой общался и приветствовал своих сторонников. Также без маски появился сенатор США Линдси Грэм.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что является самым патриотичным из всех американцев, потому что носит маску на лице. По словам главы Белого дома, жители США едины в усилиях победить "невидимый китайский вирус".