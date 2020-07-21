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Трамп появился без маски через несколько часов после того, как назвал её ношение патриотизмом — видео

Отсутствие индивидуального средства защиты не помешало главе Белого дома общаться со сторонниками.

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Президент США Дональд Трамп появился в собственном отеле без защитной маски спустя несколько часов после того, как называл её ношение проявлением патриотизма. Кадры публикуют американские СМИ и пользователи "Твиттера".

Без средства индивидуальной защиты Трамп с улыбкой общался и приветствовал своих сторонников. Также без маски появился сенатор США Линдси Грэм.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что является самым патриотичным из всех американцев, потому что носит маску на лице. По словам главы Белого дома, жители США едины в усилиях победить "невидимый китайский вирус".

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