После парада на День ВМФ в Петербурге разведут Дворцовый мост

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге под торжественную музыку разведут после парада, приуроченного ко Дню Военно-морского флота, сообщает газета "Петербургский дневник".

— В ночь с 26 на 27 июля после Главного морского парада в честь Дня ВМФ в Петербурге торжественно под музыку будет разведён Дворцовый мост. Акцию проведут в рамках ежегодного проекта "Поющие мосты", — пишет издание.

Отмечается, что подобная инициатива стала возможной благодаря Комитету по печати и взаимодействию со СМИ. Его председатель Владимир Рябовол назвал проект "Поющие мосты", существующий уже пять лет, визитной карточкой города.