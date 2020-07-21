Врач объяснил, как проверяют на наличие коронавируса в организме в Петербурге

Основной удар пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге пришёлся на отрасль лабораторной диагностики. Поэтому последние месяцы в этой сфере были непростыми. Доктор медицинских наук Андрей Иванов рассказал газете "Петербургский дневник", как город ведёт борьбу с CoViD-19.

По словам главного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению, жителей классифицировали по различным медицинским и эпидемиологическим обстоятельствам. Их поделили на широкие группы. В первую — входят больные люди и те пациенты, у которых наблюдаются признаки инфекции. Вторая — состоит из медиков, которые из-за профессиональной деятельности рискуют заразиться коронавирусом.

Третья группа — люди, контактировавшие с инфицированными, четвёртая — лица, которых госпитализируют с иными болезнями. Анализы пациентов, которые входят в первую группу, отправляют в лаборатории Роспотребнадзора. Амбулаторные больные с клиническими признаками CoViD-19 проходят обследования в местных лабораториях. От того, в какой группе находится человек, зависит быстрота получения результатов анализа на наличие инфекции в организме.