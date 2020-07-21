Прокуратура начала проверку после падения из окна мальчика в Подольске

После падения с четвёртого этажа мальчика в Подольске, которого спасли местные жители, Прокуратура Московской области начала проверку в связи с произошедшим. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в результате проверки правоохранители оценят действия ответственных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.