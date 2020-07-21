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Иран пообещал нанести ответный удар по США за убийство генерала Сулеймани

Кроме того, власти страны заявили, что никогда этого не забудут Штатам.

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Фото © Pixabay

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что его страна обязательно ответит США после убийства генерала Касема Сулеймани, которое совершили американские военные.

На встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Тегеране он отметил, что Иран никогда этого не забудет.

Они убили вашего гостя в вашем же доме, сознавшись в преступлении. Иран никогда этого не забудет и, безусловно, нанесёт ответный удар по американцам, — приводит сайт иранского лидера слова Хаменеи.

Напомним, генерал Касем Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с командующим элитным спецподразделением "Кудс" были убиты несколько офицеров и замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Позже Трамп заявил, что Сулеймани якобы планировал взорвать четыре американских посольства. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты.

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