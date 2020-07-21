Иран пообещал нанести ответный удар по США за убийство генерала Сулеймани

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что его страна обязательно ответит США после убийства генерала Касема Сулеймани, которое совершили американские военные.

На встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Тегеране он отметил, что Иран никогда этого не забудет.

— Они убили вашего гостя в вашем же доме, сознавшись в преступлении. Иран никогда этого не забудет и, безусловно, нанесёт ответный удар по американцам, — приводит сайт иранского лидера слова Хаменеи.