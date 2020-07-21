Французские полицейские пока не нашли признаков поджога собора в Нанте

Полиция во Франции не нашла следов поджога собора Святых Петра и Павла в Нанте, сам пожар мог носить случайный характер, сообщает РИА "Новости".

— На данный момент нет ничего, что указывало бы на преступные действия, — цитирует агентство слова главы МВД Франции Жеральда Дарманена, отвечавшего на вопросы депутатов Нацсобрания.

Однако министр отметил, что расследование ведётся.

— Человек, который был задержан [в рамках расследования], был отпущен на свободу... Это [пожар в соборе] может иметь случайный характер, — добавил глава МВД.