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Французские полицейские пока не нашли признаков поджога собора в Нанте

Одна из версий — что возгорание имело случайный характер.

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Фото © Twitter / Alexandre Lafore

Полиция во Франции не нашла следов поджога собора Святых Петра и Павла в Нанте, сам пожар мог носить случайный характер, сообщает РИА "Новости".

На данный момент нет ничего, что указывало бы на преступные действия, — цитирует агентство слова главы МВД Франции Жеральда Дарманена, отвечавшего на вопросы депутатов Нацсобрания.

Однако министр отметил, что расследование ведётся.

Человек, который был задержан [в рамках расследования], был отпущен на свободу... Это [пожар в соборе] может иметь случайный характер, — добавил глава МВД.

Напомним, пожар в соборе возник утром 18 июля. В результате безвозвратно утрачены бесценные реликвии нескольких столетий истории города. Рассматривается версия с поджогом. Отмечается, что внутри храма нашли три очага возгорания.

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