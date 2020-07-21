Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с захватчиком автобуса в Луцке, после чего мужчина отпустил трёх заложников. Об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
— Я предполагаю, что да, — ответил на соответствующий вопрос Геращенко.
Как сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, злоумышленник отпустил трёх заложников именно после разговора с Владимиром Зеленским.
Напомним, захват заложников злоумышленник объяснил "усталостью от ситуации". Он не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Также мужчина угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма. Происходящее в СБУ назвали терактом.