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Зеленский поговорил по телефону с захватчиком автобуса в Луцке

Злоумышленник отпустил трёх заложников.

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с захватчиком автобуса в Луцке, после чего мужчина отпустил трёх заложников. Об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Я предполагаю, что да, — ответил на соответствующий вопрос Геращенко.

Как сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, злоумышленник отпустил трёх заложников именно после разговора с Владимиром Зеленским.

Напомним, захват заложников злоумышленник объяснил "усталостью от ситуации". Он не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Также мужчина угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма. Происходящее в СБУ назвали терактом.

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