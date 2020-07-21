Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с захватчиком автобуса в Луцке, после чего мужчина отпустил трёх заложников. Об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

— Я предполагаю, что да, — ответил на соответствующий вопрос Геращенко.

Как сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, злоумышленник отпустил трёх заложников именно после разговора с Владимиром Зеленским.